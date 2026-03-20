Um reconhecimento que coloca o município entre os principais polos de apoio ao empreendedorismo no Rio de Janeiro. - Reprodução

Um reconhecimento que coloca o município entre os principais polos de apoio ao empreendedorismo no Rio de Janeiro. Reprodução

Publicado 20/03/2026 16:17

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo voltou a se destacar no cenário estadual ao conquistar, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Ouro Sebrae Referência em Atendimento — um reconhecimento que coloca o município entre os principais polos de apoio ao empreendedorismo no Rio de Janeiro.

O anúncio foi celebrado pelo prefeito Marcelo Magno (PL), que destacou o desempenho da Sala do Empreendedor como peça-chave na política de incentivo aos micro e pequenos negócios. A premiação avalia a qualidade dos serviços prestados aos empreendedores, medindo critérios como eficiência, orientação e suporte ao desenvolvimento econômico local.

Com o novo resultado, Arraial acumula seis selos do Sebrae — sendo um bronze, três ouros e dois diamantes — consolidando uma trajetória consistente de reconhecimento.