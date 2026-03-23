No cenário para deputado estadual, o vereador Thiago Moura aparece como uma grata surpresa, liderando a disputa com 20,2% das intenções de voto.Reprodução/ Ascom
Pesquisa Eleitoral em Araruama revela avanço de Thiago Moura na disputa estadual
Desempenho o coloca à frente de candidatos com maior histórico político na região, como a ex-prefeita Lívia de Chiquinho e a também ex-candidata à prefeita Penha Bernardes
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O resultado, 7 votos a 1, evidencia uma base consolidada do governo no Legislativo. O voto contrário foi do vereador Raphael Braga
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Criação da Secretaria da Mulher e troca em Serviços Públicos são os principais movimentos, enquanto Dr Serginho intensifica presença nos bairros com mutirão
Encontro em Araruama reúne lideranças e debate inclusão e sustentabilidade
Além da prefeita Daniela Soares (PL), prticipam do encontro a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, além de representantes da gestão municipal
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