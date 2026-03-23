No cenário para deputado estadual, o vereador Thiago Moura aparece como uma grata surpresa, liderando a disputa com 20,2% das intenções de voto. - Reprodução/ Ascom

No cenário para deputado estadual, o vereador Thiago Moura aparece como uma grata surpresa, liderando a disputa com 20,2% das intenções de voto.Reprodução/ Ascom

Publicado 23/03/2026 22:12

Araruama - Uma pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09922/2026, realizada pelo instituto Factum Pesquisas, apresenta um panorama intrigante da corrida eleitoral em Araruama. Com a data das eleições se aproximando, o levantamento, feito entre os dias 16 e 18 de março com 500 entrevistados, revela dados significativos sobre a intenção de voto para os cargos legislativos e executivos, além da avaliação da gestão municipal.

No cenário para deputado estadual, o vereador Thiago Moura aparece como uma grata surpresa, liderando a disputa com 20,2% das intenções de voto. O desempenho o coloca à frente de candidatos com maior histórico político na região, como a ex-prefeita Lívia de Chiquinho (16%) e a também ex-candidata à prefeita Penha Bernardes (14,4%). A diferença de votos entre os principais candidatos sinaliza uma corrida acirrada, marcada por um ambiente dinâmico e em constante transformação.

Em comparação, na disputa pela deputada federal, a ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres, se destaca com 38,6% das intenções de voto, o que a coloca em uma posição confortável em relação ao segundo colocado, o vereador Eloi Ramalho, que contabiliza apenas 7,2%. A diferença superior a 30 pontos percentuais evidencia a força de Manoela no cenário federal, ressaltando a fragilidade competitiva local até o momento.

Outro dado relevante do levantamento é a avaliação da gestão da prefeita Daniella Soares, que apresenta um impressionante índice de aprovação de 78,8%. Este elevado patamar sugere um forte capital político local, que pode influenciar diretamente o desempenho de candidatos que se associam à atual administração.

No contexto da corrida presidencial, a pesquisa mostra Flávio Bolsonaro liderando com 42% das intenções de voto entre os eleitores de Araruama, enquanto Lulu aparece em segundo lugar com 22,5%. Na disputa pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes se destaca com 40,4%, seguido por Garotinho com 10%, e Douglas Ruas, que registra 4,2%.

A pesquisa do instituto Factum foi realizada com metodologia estimulada, apresentando os nomes dos candidatos aos entrevistados. Com um retrato atual do município que combina fatores relevantes, a corrida eleitoral em Araruama promete ser um evento de grande importância, moldando o comportamento do eleitor até as urnas em outubro. Quais serão os próximos passos de Thiago Moura nesta disputa acirrada?