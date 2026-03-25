Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento.Reprodução/ Ascom
Na programação, Daniela participa de reuniões, acompanhou apresentações de projetos inovadores e promoveu a troca de experiências com outros gestores municipais. "O objetivo nosso é aprender e levar experiências daqui para que a gente possa avançar cada vez mais em tecnologia em Araruama. Esse é o meu maior desafio lá", destacou.
A prefeita também integrou um painel do evento, ao lado de Celso Morais, prefeito de Paraíso do Tocantins (TO); Murilo Félix, prefeito de Limeira (SP); Gilvan Ferreira, prefeito de Santo André (SP); e Gustavo Maia, diretor executivo da Smart City Expo. Na ocasião, Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento. "Vendo os depoimentos de vocês prefeitos, eu fico muito curiosa para saber como funciona, como vocês conseguiram implementar tudo isso de tecnologia, porque a administração pública é super desafiadora e toda tecnologia é importante para você acompanhar de perto, para você ter transparência e entregar mais resultado na administração pública", afirmou.
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