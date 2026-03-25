Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento.Reprodução/ Ascom

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Renata Cristiane
Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), após participar de intensa agenda nos último dois dias em Brasília, está participando da 7ª edição do Smart City Expo Curitiba, um dos principais eventos globais voltados à inovação urbana. O encontro acontece até sexta (27) na capital paranaense, reunindo autoridades, especialistas, gestores públicos e empresas do Brasil e do exterior para discutir soluções e projetar o futuro das cidades inteligentes.

Na programação, Daniela participa de reuniões, acompanhou apresentações de projetos inovadores e promoveu a troca de experiências com outros gestores municipais. "O objetivo nosso é aprender e levar experiências daqui para que a gente possa avançar cada vez mais em tecnologia em Araruama. Esse é o meu maior desafio lá", destacou.
Com o tema "Cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar", o evento deve atrair cerca de 23 mil participantes ao longo dos três dias. A proposta é conectar tecnologia, ideias e experiências que possam ser aplicadas na administração pública, tornando os municípios mais eficientes, sustentáveis e preparados para atender às demandas da população.

A prefeita também integrou um painel do evento, ao lado de Celso Morais, prefeito de Paraíso do Tocantins (TO); Murilo Félix, prefeito de Limeira (SP); Gilvan Ferreira, prefeito de Santo André (SP); e Gustavo Maia, diretor executivo da Smart City Expo. Na ocasião, Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento. "Vendo os depoimentos de vocês prefeitos, eu fico muito curiosa para saber como funciona, como vocês conseguiram implementar tudo isso de tecnologia, porque a administração pública é super desafiadora e toda tecnologia é importante para você acompanhar de perto, para você ter transparência e entregar mais resultado na administração pública", afirmou.
A prefeita Daniela Soares participa do evento em Curitiba acompanhada do secretário de Governo, Anderson Moura, da superintendente de Planejamento, Dayse Said, e da superintendente de Comunicação Social, Ilziane Launé.
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Daniela Soares participa de evento com Anderson Moura, Dayse Said e Ilziane Launé. - Reprodução/ Ascom
Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento. - Reprodução/ Ascom