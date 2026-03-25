Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento. - Reprodução/ Ascom

Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento.Reprodução/ Ascom

Publicado 25/03/2026 18:17 | Atualizado 25/03/2026 18:17

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), após participar de intensa agenda nos último dois dias em Brasília , está participando da 7ª edição do Smart City Expo Curitiba, um dos principais eventos globais voltados à inovação urbana. O encontro acontece até sexta (27) na capital paranaense, reunindo autoridades, especialistas, gestores públicos e empresas do Brasil e do exterior para discutir soluções e projetar o futuro das cidades inteligentes.



Na programação, Daniela participa de reuniões, acompanhou apresentações de projetos inovadores e promoveu a troca de experiências com outros gestores municipais. "O objetivo nosso é aprender e levar experiências daqui para que a gente possa avançar cada vez mais em tecnologia em Araruama. Esse é o meu maior desafio lá", destacou.

Com o tema "Cidades como lugares para inovar, criar e vivenciar", o evento deve atrair cerca de 23 mil participantes ao longo dos três dias. A proposta é conectar tecnologia, ideias e experiências que possam ser aplicadas na administração pública, tornando os municípios mais eficientes, sustentáveis e preparados para atender às demandas da população.



A prefeita também integrou um painel do evento, ao lado de Celso Morais, prefeito de Paraíso do Tocantins (TO); Murilo Félix, prefeito de Limeira (SP); Gilvan Ferreira, prefeito de Santo André (SP); e Gustavo Maia, diretor executivo da Smart City Expo. Na ocasião, Daniela teve a oportunidade de apresentar Araruama, compartilhar iniciativas do município e contribuir com o debate sobre os desafios e oportunidades das cidades em desenvolvimento. "Vendo os depoimentos de vocês prefeitos, eu fico muito curiosa para saber como funciona, como vocês conseguiram implementar tudo isso de tecnologia, porque a administração pública é super desafiadora e toda tecnologia é importante para você acompanhar de perto, para você ter transparência e entregar mais resultado na administração pública", afirmou.



A prefeita Daniela Soares participa do evento em Curitiba acompanhada do secretário de Governo, Anderson Moura, da superintendente de Planejamento, Dayse Said, e da superintendente de Comunicação Social, Ilziane Launé.