Da esquerda pra direita: Vantoil Martins, Marcelo Magno, Fabinho Costa e Thiago Fantinha; - Reprodução/ Ascom

Da esquerda pra direita: Vantoil Martins, Marcelo Magno, Fabinho Costa e Thiago Fantinha; Reprodução/ Ascom

Publicado 25/03/2026 14:22

Arraial do Cabo - O que começou como um café entre lideranças políticas acabou ganhando contornos estratégicos em Arraial do Cabo, nesta terça (24). O prefeito Marcelo Magno (PL) recebeu o chefe do Executivo de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), em um encontro que reuniu ainda o secretário de Governo cabista, Thiago Fantinha, e o secretário executivo do Conderlagos, Vantoil Martins.

Na mesa, uma proposta ambiciosa: transformar a Lagoa de Araruama em um eixo ainda mais forte de desenvolvimento regional. A ideia passa pela integração dos municípios do entorno, com a criação de roteiros turísticos conjuntos, fortalecimento da economia e ampliação da experiência para moradores e visitantes.

O potencial já existente entra como trunfo. De um lado, a consolidada observação de baleias em Arraial do Cabo; do outro, novos investimentos como o Parque dos Dinossauros, em Iguaba, que surge como mais um atrativo para ampliar o fluxo turístico na região. A leitura entre os participantes é de que, juntos, os municípios ganham escala e competitividade.

Mesmo com a pauta robusta, o encontro também teve espaço para descontração. Ao final, Thiago Fantinha puxou o assunto para o futebol, embalado pelo bom momento do Vasco da Gama — arrancando sorrisos dos prefeitos, vascaínos, que acompanham de perto a fase positiva do clube.