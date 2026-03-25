Reunião no MEC marca avanço nas tratativas para ensino superior público no município. - Reprodução/ Ascom

Reunião no MEC marca avanço nas tratativas para ensino superior público no município.Reprodução/ Ascom

Publicado 25/03/2026 13:56

Araruama - Durante agenda em Brasília nesta semana, prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), teve uma reunião nesta terça-feira (24) em busca de reposicionar o município no mapa da educação superior do Estado. No Ministério da Educação, a gestora tratou da implantação de um campus de Universidade Federal na cidade — movimento que, além do impacto educacional, tem peso direto no planejamento estratégico da região.



O encontro reuniu o secretário-executivo da pasta, Leonardo Barchini, e o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rafael Almada, e avançou nas discussões sobre viabilidade técnica para tirar o projeto do papel. A proposta é transformar Araruama em um polo educacional na Região dos Lagos, ampliando o acesso ao ensino gratuito e reduzindo a dependência de deslocamento para outros centros.



Nos bastidores, a agenda também reforça a estratégia da prefeita de buscar protagonismo em pautas estruturantes, especialmente diante dos desafios locais, como a grande extensão territorial e as dificuldades de mobilidade enfrentadas por estudantes. Ao destacar esses entraves, Daniela sustenta o argumento de que investir em educação é também investir em infraestrutura e desenvolvimento social.



Também estiveram presentes na reunião a secretaria municipal de Educação, Valéria Amaral, a subsecretária da pasta, Lilian Ribeiro, a superintendente de Planejamento, Dayse Said, e a superintendente de Comunicação, Ilziane Launé.