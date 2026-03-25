Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. - Reprodução

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.Reprodução

Publicado 25/03/2026 16:23

Araruama - A Polícia Civil, por meio da 118ª DP de Araruama, recuperou parte de uma carga de cerveja roubada e apreendeu grande quantidade de entorpecentes na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Outeiro.



De acordo com a ocorrência, agentes receberam denúncia anônima informando que um dos gerentes do tráfico local estaria escondendo drogas e parte da carga em um imóvel abandonado na Rua Beta, próximo ao número 4.



Durante a diligência, os policiais localizaram, no interior do imóvel, 15 engradados de cerveja da marca Itaipava, provenientes de roubo.



Na sequência, ao realizar buscas no entorno da residência, a equipe identificou sinais de terra remexida próximo a um muro. Ao escavar o local, foi encontrado um tonel enterrado contendo grande quantidade de drogas.



Ao todo, foram apreendidos 640 pinos com substância semelhante à cocaína, 640 pedras análogas ao crack e 35 comprimidos, todos com inscrições que fazem referência à localidade e a uma facção criminosa.



Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Até o momento, ninguém foi preso.