Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.Reprodução
De acordo com a ocorrência, agentes receberam denúncia anônima informando que um dos gerentes do tráfico local estaria escondendo drogas e parte da carga em um imóvel abandonado na Rua Beta, próximo ao número 4.
Durante a diligência, os policiais localizaram, no interior do imóvel, 15 engradados de cerveja da marca Itaipava, provenientes de roubo.
Na sequência, ao realizar buscas no entorno da residência, a equipe identificou sinais de terra remexida próximo a um muro. Ao escavar o local, foi encontrado um tonel enterrado contendo grande quantidade de drogas.
Ao todo, foram apreendidos 640 pinos com substância semelhante à cocaína, 640 pedras análogas ao crack e 35 comprimidos, todos com inscrições que fazem referência à localidade e a uma facção criminosa.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Até o momento, ninguém foi preso.
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