Segundo relato, no dia do abuso a jovem havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva, o que a fez perder a consciência. Com informações do G1/Ludmila Lopes.
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