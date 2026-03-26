Segundo relato, no dia do abuso a jovem havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva, o que a fez perder a consciência. - Com informações do G1/Ludmila Lopes.

Segundo relato, no dia do abuso a jovem havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva, o que a fez perder a consciência. Com informações do G1/Ludmila Lopes.

Publicado 26/03/2026 16:02

Araruama - Uma jovem de 26 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio pai em Araruama. O homem foi indiciado pela Polícia Civil no último dia 18, após o crime vir à tona por meio de mensagens e áudios enviados por ele à vítima.

Segundo relato, no dia do abuso a jovem havia ingerido bebida alcoólica e tomado medicação antidepressiva, o que a fez perder a consciência. Antes disso, ela ainda conseguiu reagir a uma tentativa de aproximação do pai.

“Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele, que ia deitar porque estava muito tonta”, contou.

Ela afirma que não se lembra do que aconteceu depois.

No dia seguinte, a jovem procurou a mãe e relatou suspeitas de que algo pudesse ter ocorrido, mas sem confirmação. Nos dias seguintes, permaneceu abalada e isolada, enquanto o pai insistia em questionar se ela se lembrava de algo.

A confirmação veio semanas depois, quando o homem passou a enviar mensagens e áudios com conteúdo sugestivo e referências ao episódio.

Em uma das mensagens, ele diz: “não consegui dormir, só pensando em você” e “você sabe que papai gosta de você”.

Em outro momento, o suspeito chega a fazer propostas à filha, perguntando: “quanto você quer para ficar comigo?”.

Diante do conteúdo, familiares tiveram acesso ao material e procuraram a polícia.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia, onde a vítima apresentou as provas, incluindo os áudios. Ela também passou por exame de corpo de delito.

A Polícia Civil solicitou medidas protetivas, como a proibição de aproximação e contato do investigado com a vítima. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da jovem.

A vítima relatou dificuldades emocionais após o ocorrido e aguarda o andamento do caso.