Presos na operação da Cidade de Deus - Reprodução

Presos na operação da Cidade de DeusReprodução

Publicado 27/03/2026 11:24

Rio - A Polícia Militar prendeu seis traficantes durante uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (27), para recuperar veículos roubados e clonados, localizar materiais ilícitos e remover barricadas. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, uma granada e grande quantidade de drogas.

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Segundo a corporação, um dos criminosos possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. O grupo foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara).

Além disso, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio da Polícia Federal e da Diretoria de Inteligência da PM de Minas Gerais, prenderam Ághata de Oliveira da Silva José, conhecida como "Aghatinha", foragida do estado mineiro desde 2023.

Segundo investigações, ela atuava como elo de ligação entre integrantes do Comando Vermelho (CV) no município de Além Paraíba (MG) e a comunidade da Cidade de Deus.



A operação teve desdobramento ainda para a Vila Sapê, comunidade vizinha. As equipes estão checando informações sobre a presença de criminosos no local. A ocorrência segue em andamento.

Impactos

De acordo com a secretaria municipal de Educação, 14 escolas tiveram as aulas suspensas. Além disso,

até o momento, uma unidade de Atenção Primária da região interrompeu completamente o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Outras duas mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.