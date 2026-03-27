Museu de Arte do Rio (MAR) foi inaugurado em 2013 e já recebeu mais de 5 milhões de pessoas - Érica Martin / Agência O Dia

Museu de Arte do Rio (MAR) foi inaugurado em 2013 e já recebeu mais de 5 milhões de pessoasÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 11:06

Rio - Em comemoração aos 13 anos de fundação, o Museu de Arte do Rio (MAR) liberou a entrada gratuita em todos os sábados de março, sendo amanhã (28), das 11h às 18h, a última oportunidade para ver as exposições de graça. Basta chegar na entrada do museu e retirar o ingresso na bilheteria.



Além da gratuidade, será inaugurada neste sábado a mostra "Sortilégios de Desvio", do artista visual paulistano No Martins, que aborda em suas pinturas elementos presentes na experiência da negritude no Brasil e questões sobre justiça, instrumentalização do poder, espiritualidade, reconhecimento e memória.

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Às 15h, haverá um debate entre o pintor e os curadores. A exposição ficará disponível até 20 de setembro.

O MAR fica na Praça Mauá, 5, Centro, e funciona das 11h às 18h, fechado às quartas-feiras e com entrada gratuita fixa às terças-feiras.

Desde que inaugurou, em 2013, o museu já recebeu mais de 5 milhões de visitantes, sendo um dos principais espaços culturais da cidade.