Grupo retirava peças de alto valor e depois incendiava veículosDivulgação
Nesses locais, elas eram mantidas em cárcere, enquanto os automóveis eram desmontados, com a retirada de peças de alto valor, como motor e rodas. Em seguida, o restante dos carros era incendiado e as vítimas abandonadas.
Na quinta-feira (26), o grupo voltou a agir em um roubo na Barra da Tijuca. Assim que tomaram conhecimento do caso, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o endereço utilizado para o desmanche.
No espaço, foram encontradas diversas peças automotivas provenientes de outros veículos, o que reforça a atuação contínua da organização criminosa. Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, receptação qualificada, dano qualificado e associação criminosa armada.
A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos — práticas que financiam atividades de facções criminosas, alimentam disputas territoriais e ainda garantem o sustento de familiares de integrantes, estejam eles presos ou em liberdade.
Desde setembro de 2024, mais de 900 pessoas já foram presas, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões. As ações são contínuas e já somam mais de R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.
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