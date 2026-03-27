Grupo retirava peças de alto valor e depois incendiava veículos - Divulgação

Grupo retirava peças de alto valor e depois incendiava veículosDivulgação

Publicado 27/03/2026 10:17

Rio - A Polícia Civil realizou, na madrugada desta sexta-feira (27), mais uma fase da "Operação Torniquete" contra uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos. Na ação, dois criminosos foram presos, e um "cemitério de carros" foi localizado em Campo Grande, na Zona Oeste. O grupo havia cometido um crime há menos de 24 horas, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.



De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA), os bandidos vinham sendo monitorados pela unidade. A partir de trabalhos de inteligência, os agentes identificaram um modus operandi estruturado: os criminosos abordavam as pessoas com violência, roubavam os veículos e as levavam para áreas de mata.



Nesses locais, elas eram mantidas em cárcere, enquanto os automóveis eram desmontados, com a retirada de peças de alto valor, como motor e rodas. Em seguida, o restante dos carros era incendiado e as vítimas abandonadas.



Na quinta-feira (26), o grupo voltou a agir em um roubo na Barra da Tijuca. Assim que tomaram conhecimento do caso, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o endereço utilizado para o desmanche.



No espaço, foram encontradas diversas peças automotivas provenientes de outros veículos, o que reforça a atuação contínua da organização criminosa. Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, receptação qualificada, dano qualificado e associação criminosa armada.



A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos — práticas que financiam atividades de facções criminosas, alimentam disputas territoriais e ainda garantem o sustento de familiares de integrantes, estejam eles presos ou em liberdade.



Desde setembro de 2024, mais de 900 pessoas já foram presas, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões. As ações são contínuas e já somam mais de R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.

