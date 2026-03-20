Crime aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste - Reprodução / Redes Sociais

Crime aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, na Zona SudoesteReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/03/2026 07:03

Rio - Um homem foi assassinado a tiros em um ataque de criminosos rivais, na noite desta quinta-feira (19), na Estrada dos Bandeirantes, altura da Merck, na Taquara, Zona Sudoeste. É o segundo caso na região em menos de 24h.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram a vítima já sem vítima próximo a um veículo. A corporação informou que a morte aconteceu devido um ataque de um grupo criminoso contra rivais. Relatos nas redes sociais apontam que traficantes do Comando Vermelho abordaram o automóvel de milicianos e atiraram.

Ainda de acordo com a PM, policiais detiveram um suspeito, que tentou fugir se escondendo em um terreno. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida.



Na ocorrência, dois veículos foram recuperados. Em um deles, PMs apreenderam dois rádios comunicadores, um colete balístico, um carregador de fuzil e munições. No outro, foi encontrado um carregador de fuzil com munições.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.

Caso semelhante

O caso ocorreu na saída da Estrada Arroio Pavuna para a Estrada dos Bandeirantes, próximo à comunidade Vila Sapê. O veículo, modelo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, ficou com cerca de 20 marcas de disparos. O automóvel foi deixado ao lado de um um atacadista, que também teve o muro danificado pelos tiros.

Equipes do quartel de Jacarepaguá do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro para dois homens, encaminhando um ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e levando o outro para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.

Uma das vítimas, identificada como Jeremias Matias Barbosa, não resistiu. A outra teve ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o estado de saúde e identificação do sobrevivente.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um carregador de fuzil municiado na cena do crime. De acordo com a Polícia Militar, um segundo automóvel, também atingido por disparos, foi encontrado sem condutor na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, ainda na Zona Sudoeste.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. A Polícia Civil informou que o veículo passará por perícia. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.