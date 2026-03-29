Consumidor deve evitar produtos com cheiro forte ou sem refrigeração adequadaDivulgação / SES-RJ
Veja dicas importantes na hora de comprar peixes e frutos do mar para Semana Santa
Secretaria de Estado de Saúde reforça orientações para evitar intoxicação alimentar em período de alta demanda por pescados
Autismo e alimentação: novas evidências acendem alerta entre especialistas
Avanço nos diagnósticos de TEA, impacto de fatores ambientais e papel da nutrição entram no centro do debate científico
Aluno da Faetec passa em primeiro lugar no concurso da Embrapa
Felipe de Oliveira concorreu com mais de 280 mil candidatos e agora trabalha no Sul
Dois homens morrem em queda de avião no Sul Fluminense
Segundo informações preliminares, o avião teria batido em um morro. Os nomes e idades dos ocupantes não foram divulgados.
PM prende três homens que atacaram viatura em Belford Roxo
Lucas Rangel Pedro, de 22 anos; Alison de Araújo Silva, de 23, e Christian Santos de Oliveiras, de 25, seriam ligados ao Comando Vermelho
Cabeleireira é encontrada morta após ficar desaparecida por dois dias em Magé
Corpo de Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, apresentava sinais de violência e o caso está sendo investigado pela DHBF
Adolescente de 16 anos é assassinada a facadas em Japeri
Suspeito fugiu, mas policiais militares conseguiram apreenderam a arma utilizada no crime
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