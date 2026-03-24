Cartaz pede informações sobre paradeiro do goleiro Bruno - Divulgação/Disque Denúncia

Cartaz pede informações sobre paradeiro do goleiro Bruno Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 24/03/2026 14:38

Rio - A Vara de Execuções Penais (VEP) negou, nesta terça-feira (24), o recurso do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza contra a ação que determinou a volta dele para o sistema prisional. O atleta é considerado foragido desde o início de março , quando o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão contra ele por descumprimento de uma condicional.

De acordo com a VEP, Bruno deixou o Rio de Janeiro - onde corre a execução penal pelo envolvimento no homicídio da modelo Eliza Samudio - para defender o Vasco-AC, no mês passado, no Acre, em partida válida pela Copa do Brasil. Na ocasião, o ex-goleiro do Flamengo não teve autorização prévia da Justiça para viajar.

"O goleiro Bruno passou a ser considerado foragido, já que não se apresentou à justiça, depois da revogação do livramento condicional e expedido o mandado de prisão, para o seu retorno ao regime semiaberto", explicou o TJRJ.

Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), a viagem aconteceu em 15 de fevereiro, quatro dias após a efetivação do livramento condicional. Como ainda não havia autorização judicial, caracterizou-se a violação de uma das condições do livramento.

O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.