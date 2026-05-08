Izabela Leite tem um estúdio de mega hair e terapia capilar - Reprodução / Redes Sociais

Izabela Leite tem um estúdio de mega hair e terapia capilarReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/05/2026 08:59

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (7), por suspeita de tentar matar a ex-companheira espancada, em Niterói, na Região Metropolitana. Izabela Leite está em coma com quadro de saúde grave.

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De acordo com investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, houve uma discussão entre o ex-casal no último sábado (2). No desentendimento, o suspeito teria batido fortemente na vítima, causando lesões na cabeça, tórax e no pé. Izabela chegou a ficar desacordada.

A mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde de Niterói onde, segundo a Polícia Civil, segue internada em estado grave e em coma.

Contra o homem, os agentes da especializada cumpriram um mandado de prisão temporária. A investigação segue em andamento para esclarecer a dinâmica do crime.



