Thamires Peixoto foi baleada e morta dentro de um carro de aplicativo na Zona Sudoeste do RioReprodução / Redes Sociais

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Thalita Queiroz
Rio - A Justiça do Rio mandou prender, nesta sexta-feira (8), o policial civil Frede Uilson Souza de Jesus, autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos. A vítima estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando acabou sendo baleada nas costas pelo agente, na quinta-feira (7), na via que divide os bairros Pechincha e Taquara, Zona Sudoeste.
Na decisão, a 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio pediu pela prisão temporária do policial civil. Frede chegou a se apresentar na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestou depoimento. A Corregedoria-Geral de Polícia Civil afastou o servidor de suas funções, instaurou procedimento interno e acompanha as investigações da DHC. Frede Uilson estava lotado na 29ª DP (Madureira).
O motorista que dirigia o veículo onde a mulher estava relatou que, ao realizar uma manobra, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que os condutores dos dois carros discutiram por motivo de trânsito.
O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.
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