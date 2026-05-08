Thamires Peixoto foi baleada e morta dentro de um carro de aplicativo na Zona Sudoeste do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Thamires Peixoto foi baleada e morta dentro de um carro de aplicativo na Zona Sudoeste do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/05/2026 18:29 | Atualizado 08/05/2026 21:20

Na decisão, a 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio pediu pela prisão temporária do policial civil. Frede chegou a se apresentar na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestou depoimento. A Corregedoria-Geral de Polícia Civil afastou o servidor de suas funções, instaurou procedimento interno e acompanha as investigações da DHC. Frede Uilson estava lotado na 29ª DP (Madureira).

O motorista que dirigia o veículo onde a mulher estava relatou que, ao realizar uma manobra, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que os condutores dos dois carros discutiram por motivo de trânsito.

O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.

