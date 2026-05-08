Thamires Peixoto foi baleada e morta dentro de um carro de aplicativo na Zona Sudoeste do RioReprodução / Redes Sociais
Justiça do Rio manda prender policial civil que matou passageira em briga de trânsito
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Reunião entre governo e grevistas da Uerj termina com promessa de reajuste no auxílio alimentação
Ainda serão analisadas novas demandas na próxima nova rodada de negociações que será daqui a duas semanas
Preso policial civil que matou passageira em carro de aplicativo no Rio
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Segurança é baleado em roubo de carga no Arco Metropolitano
Crime ocorreu na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
Influencer Luan Lennon é preso sob a acusação de encenar furto para vídeo
Nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores, jovem se apresenta como empresário, estudante de Direito e criador de conteúdo
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Defesa de Guilherme Fernando, de 33 anos, reuniu imagens de câmeras de segurança com o objetivo de demonstrar sua inocência
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