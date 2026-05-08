Frede Uilson Souza de Jesus era lotado na 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Frede Uilson Souza de Jesus era lotado na 29ª DP (Madureira)Reprodução

Publicado 08/05/2026 20:08 | Atualizado 08/05/2026 21:14

"Ele se apresentou em uma delegacia distrital e foi conduzido à DHC, onde o mandado de prisão temporária foi cumprido", disse a Polícia Civil por meio de nota. Ainda de acordo com a corporação, Frede foi afastado das suas funções. Um procedimento interno também acabou sendo instaurado. O agente estava lotado na 29ª DP (Madureira).

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O motorista que dirigia o veículo onde a mulher estava relatou que, ao realizar uma manobra, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que os condutores dos dois carros discutiram por motivo de trânsito.



O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.