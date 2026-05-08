Frede Uilson Souza de Jesus era lotado na 29ª DP (Madureira)Reprodução

Mais artigos de Thalita Queiroz
Thalita Queiroz
Rio - O policial civil Frede Uilson Souza de Jesus, autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (8), horas depois da Justiça do Rio expedir um mandado de prisão temporária contra ele. A vítima estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando acabou sendo baleada nas costas pelo agente, na quinta-feira (7), na via que divide os bairros Pechincha e Taquara, Zona Sudoeste.
"Ele se apresentou em uma delegacia distrital e foi conduzido à DHC, onde o mandado de prisão temporária foi cumprido", disse a Polícia Civil por meio de nota. Ainda de acordo com a corporação, Frede foi afastado das suas funções. Um procedimento interno também acabou sendo instaurado. O agente estava lotado na 29ª DP (Madureira).
O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O motorista que dirigia o veículo onde a mulher estava relatou que, ao realizar uma manobra, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que os condutores dos dois carros discutiram por motivo de trânsito.
O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.
fotogaleria
Frede Uilson Souza de Jesus era lotado na 29ª DP (Madureira)
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso
Thamires Peixoto foi baleada e morta dentro de um carro de aplicativo na Zona Sudoeste do Rio