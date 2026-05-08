Crime ocorreu na Rua Professor Henrique Costa - Reprodução / Redes Sociais

Crime ocorreu na Rua Professor Henrique CostaReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/05/2026 14:56

Rio - O autor do tiro que matou a passageira Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, que estava dentro de um carro de aplicativo , é um policial civil. Frede Uilson Souza de Jesus, lotado na 29ª DP (Madureira), se envolveu em uma discussão de trânsito com o motorista do veículo que levava a vítima, nesta quinta-feira (7), no Pechincha, na Zona Sudoeste.

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A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou e pediu a prisão do autor. Frede se apresentou em uma delegacia distrital e foi conduzido à sede da especializada, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. O policial prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (8). No fim da tarde desta sexta-feira, a Justiça do Rio pediu pela prisão preventiva dele.

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil afastou o servidor de suas funções, instaurou procedimento e acompanha as investigações da DHC. Outras diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

A corporação destacou que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e reiterou o compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade.

O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.

Relembre o caso

Thamires foi baleada na tarde desta quinta-feira (7) na Rua Professor Henrique Costa, que divide os bairros Pechincha e Taquara. Ela chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas não resistiu.

O motorista que dirigia o veículo onde a mulher estava relatou que, ao realizar uma manobra, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que os condutores dos dois carros discutiram por motivo de trânsito.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o motorista do carro de Thamires faz a manobra na Rua Professor Henrique Costa. Um automóvel branco parou e ambos os motoristas discutem brevemente. Contudo, a imagem não mostra o momento do tiro.

Mulher morre após ser baleada em desentendimento por manobra no trânsito no Pechincha.



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/AfuAZHF0MG — Jornal O Dia (@jornalodia) May 8, 2026 O motorista de aplicativo levou Thamires para a UPA da Cidade de Deus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar de todos os esforços da equipe, o quadro da vítima apresentou uma piora progressiva devido à gravidade das lesões e ela não resistiu. O motorista de aplicativo levou Thamires para a UPA da Cidade de Deus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar de todos os esforços da equipe, o quadro da vítima apresentou uma piora progressiva devido à gravidade das lesões e ela não resistiu.

Thamires deixou duas filhas e o marido. Ela ia participar de uma festa de Dia das Mães na escola das meninas nesta sexta-feira (8). Após o caso, o colégio cancelou a comemoração.