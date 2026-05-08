Equipes do Procon e da Sedcon fiscalizaram milhares de caixas de produtos Ypê nesta quinta-feira (7) - Divulgação

Equipes do Procon e da Sedcon fiscalizaram milhares de caixas de produtos Ypê nesta quinta-feira (7)Divulgação

Publicado 08/05/2026 08:42



Rio – Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon recolheram milhares de produtos da marca Ypê de um mercado localizado na Freguesia, Zona Sudoeste, nesta quinta-feira (7). A medida ocorreu no mesmo dia em que a Anvisa determinou a fiscalização em todo o país, por risco à saúde da população.

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Durante a ação, cerca de 3.452 itens, entre eles detergentes, desinfetantes, amaciantes e sabões líquidos, foram retirados de circulação. Depois da apreensão, eles serão devolvidos à empresa, para a adoção dos procedimentos determinados pela Anvisa.



Além da fiscalização, o Procon notificou, nesta sexta-feira (8), a empresa Química Amparo, ligada à marca, para prestar esclarecimentos sobre as possíveis irregularidades na fabricação dos produtos de limpeza. Ela terá até 5 dias para se manifestar, sob pena de multa. O órgão busca saber informações detalhadas sobre as falhas identificadas, os lotes afetados, e a quantidade distribuída, inclusive no município do Rio.

A determinação de recolhimento foi tomada a partir da avaliação técnica de risco sanitário, na última semana, na unidade da marca em Amparo (SP). A Anvisa constatou que a empresa cometia falhas em sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, o que indica risco à segurança sanitária, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica. Por conta disso, os lotes com numeração final 1 estão sendo confiscados em todo o território nacional.

Em nota, o Procon também informou que próximas ações de fiscalização serão agendadas.

