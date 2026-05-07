Detergentes estão entre produtos afetados por medida da Anvisa - Reprodução / Facebook

Detergentes estão entre produtos afetados por medida da AnvisaReprodução / Facebook

Publicado 07/05/2026 11:15 | Atualizado 07/05/2026 12:58

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de produtos da marca Ypê (Química Amparo LTDA) de todos os lotes com numeração final 1. A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens.

Detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante estão entre os produtos afetados (veja lista completa abaixo).

Segundo a agência, a decisão foi tomada a partir da avaliação técnica de risco sanitário, na última semana, na unidade da marca em Amparo (SP). A inspeção constatou que a empresa cometia falhas em sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, o que indica risco à segurança sanitária, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica.

A Anvisa recomenda que consumidores que possuam produtos afetados pela medida suspendam o uso, e que entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para realizar o recolhimento dos itens.

O recolhimento de produtos da Ypê pela Anvisa não é um episódio inédito. Em novembro de 2025, a própria empresa reconheceu a presença de uma bactéria em produtos e informou à agência, que tomou as medidas necessárias.

Em nota enviada à reportagem, a Ypê afirma que faz testes e laudos técnicos independentes que atestam que os produtos "são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor". A empresa declarou, ainda, que apresentará informações adicionais à Anvisa e que "confia plenamente" na reversão da medida "no menor prazo possível."

Leia a íntegra:



"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível. A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos."

Produtos afetados (somente lotes que terminam com o número 1):

· Lava louças Ypê Clear Care

· Lava louças com enzimas ativas Ypê

· Lava louças Ypê

· Lava louças Ypê Clear Care

· Lava louças Ypê Toque Suave

· Lava-louças concentrado Ypê Green

· Lava-louças Ypê Clear

· Lava-louças Ypê Green

· Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

· Lava roupas líquido

· Tixan Ypê Cuida das Roupas

· Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac

· Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

· Lava roupas líquido Tixan Ypê Green

· Lava roupas líquido Ypê Express

· Lava roupas líquido Ypê Power Act

· Lava roupas líquido Ypê Premium

· Lava roupas Tixan Maciez

· Lava roupas Tixan Primavera

· Desinfetante Bak Ypê

· Desinfetante de uso geral Atol

· Desinfetante perfumado Atol

· Desinfetante pinho Ypê

· Lava roupas Tixan Power Act