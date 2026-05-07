Detergentes estão entre produtos afetados por medida da AnvisaReprodução / Facebook

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de produtos da marca Ypê (Química Amparo LTDA) de todos os lotes com numeração final 1. A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens.
Detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante estão entre os produtos afetados (veja lista completa abaixo).
Segundo a agência, a decisão foi tomada a partir da avaliação técnica de risco sanitário, na última semana, na unidade da marca em Amparo (SP). A inspeção constatou que a empresa cometia falhas em sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, o que indica risco à segurança sanitária, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica.
A Anvisa recomenda que consumidores que possuam produtos afetados pela medida suspendam o uso, e que entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para realizar o recolhimento dos itens.
O recolhimento de produtos da Ypê pela Anvisa não é um episódio inédito. Em novembro de 2025, a própria empresa reconheceu a presença de uma bactéria em produtos e informou à agência, que tomou as medidas necessárias.
Em nota enviada à reportagem, a Ypê afirma que faz testes e laudos técnicos independentes que atestam que os produtos "são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor". A empresa declarou, ainda, que apresentará informações adicionais à Anvisa e que "confia plenamente" na reversão da medida "no menor prazo possível."
Leia a íntegra:
"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível. A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos."
Produtos afetados (somente lotes que terminam com o número 1):
· Lava louças Ypê Clear Care
· Lava louças com enzimas ativas Ypê
· Lava louças Ypê
· Lava louças Ypê Clear Care
· Lava louças Ypê Toque Suave
· Lava-louças concentrado Ypê Green
· Lava-louças Ypê Clear
· Lava-louças Ypê Green
· Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
· Lava roupas líquido
· Tixan Ypê Cuida das Roupas
· Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac
· Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
· Lava roupas líquido Tixan Ypê Green
· Lava roupas líquido Ypê Express
· Lava roupas líquido Ypê Power Act
· Lava roupas líquido Ypê Premium
· Lava roupas Tixan Maciez
· Lava roupas Tixan Primavera
· Desinfetante Bak Ypê
· Desinfetante de uso geral Atol
· Desinfetante perfumado Atol
· Desinfetante pinho Ypê
· Lava roupas Tixan Power Act