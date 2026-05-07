Zema disse que é 'alternativa à polarização' - Arquivo / Marcello Casal Jr / AgÃªncia Brasil

Zema disse que é 'alternativa à polarização'Arquivo / Marcello Casal Jr / AgÃªncia Brasil

Publicado 07/05/2026 11:59

Pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, busca se distanciar de uma associação com o senador Flávio Bolsonaro, que disputará o Planalto pelo PL. Em um evento com empresários no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 7, o mineiro reforçou as diferenças e afirmou que "ao contrário de Flávio Bolsonaro", ele "não tem rabo preso com ninguém".

"Eu tenho questionado, criticado muito o Supremo. Me parece que tem muita gente do PL que tem restrição a essas críticas, porque tem coisas pendentes lá no Supremo. Eu e os parlamentares do Partido Novo não temos o rabo preso com ninguém. Nós somos um partido pequeno, mas um partido coerente, diferenciado, de quem tem ficha limpa", afirmou Zema.

Questionado se desistiria da candidatura ao Planalto para apoiar Flávio Bolsonaro, o ex-governador de Minas evitou uma resposta definitiva, disse que ainda é "desconhecido para boa parte dos brasileiros" e que esse quadro tende a ser alterado às vésperas da eleição.

"Sou desconhecido ainda para boa parte dos brasileiros, mas a medida que eu estiver andando o Brasil, mostrando as propostas que eu tenho, tenho certeza de que esse quadro tende a ser alterado. Eu sou uma alternativa à polarização", disse.