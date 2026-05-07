Prejuízos aos cofres públicos são estimados em cerca de R$ 770 milhõesDivulgação/ PF
Receita, PF e MP deflagram operações para desarticular organização que fraudava fisco
Ações cumprem 79 mandados em cinco estados
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