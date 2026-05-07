Senador Ciro Nogueira (PP-PI) e presidente nacional do partidoAgência Brasil
Quem é Ciro Nogueira, senador e presidente de partido, alvo de buscas em operação da PF
Pela primeira vez, a apuração alcança o núcleo político do caso
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