Paulo Vinícius Santos do Vale foi levado ao Hospital do Grajaú pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu - Reprodução / Google Street View

Paulo Vinícius Santos do Vale foi levado ao Hospital do Grajaú pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreuReprodução / Google Street View

Publicado 07/05/2026 10:19 | Atualizado 07/05/2026 12:31

Um homem, de 28 anos, morreu, nesta quarta-feira (6), após se envolver em uma briga dentro de um ônibus e bater a cabeça contra um ferro de proteção. O coletivo trafegava pela região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Os agressores fugiram do local.

A vítima, identificada como Paulo Vinícius Santos do Vale, era passageira do ônibus. No momento da agressão, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e busca identificar os envolvidos.

Segundo relatos do motorista, quatro homens entraram no ônibus aparentemente embriagados. O grupo começou a discutir entre si, quando um deles atingiu Paulo com um soco na cabeça. A vítima se desequilibrou e bateu a cabeça contra o ferro de proteção do ônibus. Instantes depois, um dos agressores ainda chutou a cabeça de Paulo, que já estava inconsciente.

Paulo Vinícius Santos do Vale foi levado ao Hospital do Grajaú pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio no 11º DP (Santo Amaro).