Paulo Vinícius Santos do Vale foi levado ao Hospital do Grajaú pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreuReprodução / Google Street View
Homem morre após agressão dentro de ônibus na Zona Sul de SP
Paulo Vinícius Santos do Vale, de 28 anos, bateu a cabeça em ferro de proteção após levar soco durante briga
Zema diz que, ao contrário de Flávio Bolsonaro, 'não tem rabo preso com ninguém'
Ex-governador de Minas afirmou que não tem 'restrição' a fazer críticas ao STF
Fachin: 'Juízes têm o dever de prestar contas sem prejuízo da independência'
Presidente do STF também falou que a confiança não pode ser recuperada 'por decreto', nem somente por declarações públicas
Receita, PF e MP deflagram operações para desarticular organização que fraudava fisco
Ações cumprem 79 mandados em cinco estados
Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê
Órgão do governo federal identificou risco à segurança sanitária
Dosimetria: Lula deixa promulgação da lei para Alcolumbre
Presidente viajou para os EUA no fim do prazo para formalizar norma
PF: Ciro Nogueira recebia de Vorcaro mesada de R$ 300 mil, que pode ter chegado a R$ 500 mil
Banqueiro teria disponibilizado gratuitamente ao senador um imóvel de alto padrão, além de custear hospedagens, deslocamentos e outras despesas ligadas a viagens de luxo
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