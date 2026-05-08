Corpo foi encontrado na Avenida Canal do Anil, em Jacarepaguá - Reprodução

Corpo foi encontrado na Avenida Canal do Anil, em JacarepaguáReprodução

Publicado 08/05/2026 07:48

Rio - Um corpo foi encontrado com marcas de tiros na Avenida Canal do Anil, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (7).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio. No local, a área precisou ser isolada para preservação do local e a perícia acionada.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

A região tem sido palco de violência há meses, causada por disputa de território entre facções. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.