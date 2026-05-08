Corpo foi encontrado na Avenida Canal do Anil, em JacarepaguáReprodução
Corpo é encontrado com marcas de tiros no Anil
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital
Policial penal é condenado a 40 anos de prisão por matar torcedor do Fluminense no entorno do Maracanã
Marcelo de Lima foi condenado pelo assassinato de Thiago Leonel e pela tentativa de homicídio contra Bruno Tonini após discussão em bar na saída de um Fla-Flu, em 2023
Reunião entre governo e grevistas da Uerj termina com promessa de reajuste no auxílio alimentação
Ainda serão analisadas novas demandas na próxima nova rodada de negociações que será daqui a duas semanas
Preso policial civil que matou passageira em carro de aplicativo no Rio
Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária contra Frede Uilson Souza de Jesus
Segurança é baleado em roubo de carga no Arco Metropolitano
Crime ocorreu na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
Influencer Luan Lennon é preso sob a acusação de encenar furto para vídeo
Nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores, jovem se apresenta como empresário, estudante de Direito e criador de conteúdo
Justiça do Rio manda prender policial civil que matou passageira em briga de trânsito
Frede Uilson Souza de Jesus era lotado na 29ª DP (Madureira), mas foi afastado das funções após o crime
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.