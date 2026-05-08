Salvino Oliveira foi preso em operação realizada em março - Reprodução

Salvino Oliveira foi preso em operação realizada em março Reprodução

Publicado 08/05/2026 15:51



Rio - A Justiça do Rio de Janeiro determinou o arquivamento da



O juiz também mencionou possíveis indícios de utilização do aparato policial para "fins de perseguição política". Rio - A Justiça do Rio de Janeiro determinou o arquivamento da investigação contra o vereador Salvino Oliveira Barbosa (PSD) por suposta ligação com o Comando Vermelho. Na decisão, assinada na terça-feira (5), o juiz Renan de Freitas Ongaratto, da 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa, citou não haver “justa causa” para que as investigações continuassem e apontou ainda "flagrantes ilegalidades" na conduta do delegado Pedro Cassundé.O juiz também mencionou possíveis indícios de utilização do aparato policial para "fins de perseguição política".

Em nota, o vereador disse que recebeu "com muita alegria e emoção" a informação que a Justiça mandou trancar o inquérito. Salvino agradeceu à justiça e afirmou que exigirá rigorosa apuração da responsabilidade dos agentes públicos "envolvidos nas ilegalidades comprovadas pelo juízo". Leia a nota na íntegra ao fim da matéria.



Relembre a investigação



Salvino Oliveira foi preso em março deste ano no âmbito da operação Contenção Red Legacy, que investiga a estrutura do Comando Vermelho, assim como seis contra policiais militares.

De acordo com a Polícia Civil, Salvino, que foi secretário de Juventude do governo Eduardo Paes entre 2021 e 2024, teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma autorização para realizar campanha eleitoral na Gardênia Azul, Zona Sudoeste, área dominada pelo CV.

"Ele solicitava apoio a uma pessoa que falava diretamente com a liderança da facção, que é o Doca, para ter acesso à comunidade e fazer campanha eleitoral. Não tem que pedir autorização de criminoso nenhum para entrar em lugar algum. O que mais me surpreende é que dias atrás estava batendo na polícia e no governo dizendo que era tudo envolvido com o Comando Vermelho. Hoje, temos uma operação que mostra que ele está envolvido. Seja quem for, a polícia vai combater", detalhou o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Curi à época.



Leia a nota na íntegra do vereador Salvino

"O vereador Salvino Oliveira comunica que recebeu, com muita alegria e emoção, a informação que a Justiça mandou trancar o inquérito.



O parlamentar informa ainda que ficou comprovada a perseguição e o uso político da Polícia Civil feitos pelo ex-governador. Os motivos alegados foram inacreditáveis, entre eles o fato de Salvino se autodeclarar “cria da Cidade de Deus”, e por ter nascido e sido criado na favela. A decisão trancou o inquérito por reconhecer a falta de provas e os abusos cometidos pela autoridade policial.



Salvino agradece à justiça e afirma que exigirá rigorosa apuração da responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nas ilegalidades comprovadas pelo juízo. Também declara que seguirá na luta pelos moradores das favelas, pela criação de oportunidades e de melhor qualidade de vida para as pessoas que mais precisam."