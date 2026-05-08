Salvino Oliveira foi preso em operação realizada em março Reprodução
Rio - A Justiça do Rio de Janeiro determinou o arquivamento da investigação contra o vereador Salvino Oliveira Barbosa (PSD) por suposta ligação com o Comando Vermelho. Na decisão, assinada na terça-feira (5), o juiz Renan de Freitas Ongaratto, da 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa, citou não haver “justa causa” para que as investigações continuassem e apontou ainda "flagrantes ilegalidades" na conduta do delegado Pedro Cassundé.
O juiz também mencionou possíveis indícios de utilização do aparato policial para "fins de perseguição política".
Relembre a investigação
Salvino Oliveira foi preso em março deste ano no âmbito da operação Contenção Red Legacy, que investiga a estrutura do Comando Vermelho, assim como seis contra policiais militares.
O parlamentar informa ainda que ficou comprovada a perseguição e o uso político da Polícia Civil feitos pelo ex-governador. Os motivos alegados foram inacreditáveis, entre eles o fato de Salvino se autodeclarar “cria da Cidade de Deus”, e por ter nascido e sido criado na favela. A decisão trancou o inquérito por reconhecer a falta de provas e os abusos cometidos pela autoridade policial.
Salvino agradece à justiça e afirma que exigirá rigorosa apuração da responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nas ilegalidades comprovadas pelo juízo. Também declara que seguirá na luta pelos moradores das favelas, pela criação de oportunidades e de melhor qualidade de vida para as pessoas que mais precisam."
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