Na corrida pelo presente de Dia das Mães, consumidores aproveitam promoções na Saara - Érica Martin / Agência O Dia

Na corrida pelo presente de Dia das Mães, consumidores aproveitam promoções na SaaraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/05/2026 16:18

Rio - Mesmo com o orçamento apertado, muitas pessoas não deixam o Dia das Mães passar em branco e aproveitam as melhores promoções para comprar o presente da mamãe. Nesta sexta-feira (8), diversos cariocas estiveram na Saara, um dos principais e mais tradicionais polos comerciais do Centro do Rio, em busca do menor preço.

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Ao DIA, a recepcionista Kátia Regina, de 53 anos, conta que a estimativa de gastos ficou por volta de R$ 100. Apesar de já ter comprado seu presente para a mãe, Antônia de Lima, de 72, ela levou a idosa para escolher o sapato que será dado pela neta.



“Ela veio comprar o presente que a minha sobrinha deu para ela, de Dia das Mães. A gente está comprando um sapato e vai ver mais alguma outra coisa. A meta que colocamos foi de R$ 100 a R$ 150. E bateu, gostei do que comprei. Domingo vamos comemorar na casa da minha mãe, com uma bacalhoada, que também viemos comprar os ingredientes hoje”, diz.



Quem também aproveitou a promoção da loja de calçados, com preços que variam de R$ 29,90 a R$ 149,90, foi a professora Andrea Simas, de 55 anos, que estava acompanhada da filha, a consultora de vendas Letícia Simas, de 26.



“Os preços até que estão, mais ou menos, o que a gente imaginava e tem bastante promoção nas lojas. O presente da minha mãe já dei, um conjunto de colar com pulseira, mas viemos ver outro presente para ela também, porque o Dia das Mães é no dia 10 e no dia 18 de maio é o aniversário dela”, conta Letícia.



“No Dia das Mães vamos ficar em casa. Meu outro filho também vai e nós vamos fazer um almoço com a minha mãe, que não pode sair de casa”, detalha Andrea, que deixou o cardápio nas mãos dos filhos. “A gente está em dúvida entre macarrão ao molho branco ou bife com batata frita”, conta Letícia.



Levantamentos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), apontam que os consumidores devem gastar entre R$ 140,00 e R$ 250,00 no presente de Dia das Mães, sendo o cartão de crédito o meio de pagamento mais escolhido.



Uma pesquisa, que ouviu 250 consumidores, revelou que 65% dos entrevistados vão deixar a compra do presente para a última hora e vão atrás das lembranças nestes dias que antecedem a data.



Outro levantamento, desta vez do Reclame Aqui, que ouviu 1.627 pessoas entre 22 e 27 de abril, vestuário e beleza dominam 52% das intenções de compras dos clientes, sendo 28% para roupas e calçados, 24% para produtos de beleza e perfumaria.



O polo comercial da Saara oferece compras para todos os gostos e bolsos. Pensando nas mães mais vaidosas, lojas de produtos de beleza apostam em descontos e kits de perfumes e de maquiagens, como é o caso da Beleza 10 Makeup.



“Nossas vendas melhoraram bastante nessa semana do Dia das Mães. Nós colocamos alguns itens em promoções, como gloss, hidratantes… que são coisas que mãe sempre gosta. A loja está com 70% de desconto. Também temos venda por atacado, em que a partir de seis produtos, iguais ou diferentes, sai pelo menor valor. Os produtos que mais saem são os kits de body splash, gloss e as bases”, afirma a vendedora Pâmela Borges, de 22 anos.



Acompanhada dos filhos, a assistente administrativa Márcia Moraes, de 50 anos, parou na loja de maquiagens para ver as novidades e comparar preços.



“Viemos dar uma olhadinha como está por aqui. Chegamos ainda agora, mas os preços estão razoáveis, está bem bacana. Eu fiz minha listinha de presentes, mas não sei o que meus filhos vão dar. Ainda não comprei o presentinho da minha mãe, quem sabe saio daqui com ele hoje. Não tenho um limite de gastos, se eu gostar, levo”, brinca.

A aposentada Eunice Hipólito, de 60 anos, aproveitou as promoções para garantir os presentes de Dia das Mães da filha e da nora. Durante as compras, ela escolheu roupas e buscou opções com preços mais em conta para economizar.



“O meu presente eu vou deixar que meus filhos comprem. O preço está bom, é só uma lembrancinha mesmo. Pretendo gastar bem pouco, por volta de R$ 100, e estou conseguindo. No domingo vou almoçar com a minha filha, porque ela teve neném agora e não pode sair de casa, e depois passar a tarde com o meu filho”, detalha.



Segundo a gerente da Citycol, Simaria Maria, de 44 anos, as promoções são atrativas para os clientes. No entanto, ela esperava mais das vendas para o período.



“As vendas não estão das melhores, a gente esperava mais. Mas deu uma melhorada sim. Temos uma promoção de Dia das Mães em que compras acima de R$ 100 levam uma bolsa da loja. Tem também promoção de vestido saindo a R$ 50, blusas, que de R$ 40 paga R$ 20, além da facilidade na hora do pagamento. A partir de R$ 60, pode parcelar em duas vezes, R$ 90 em três e a R$100 em seis, sem juros. No momento, os produtos que mais saem são os vestidos”, explica.