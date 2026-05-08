Policiais militares atuam na Gardênia Azul nesta sexta-feira (8) - Divulgação / Polícia Militar

Policiais militares atuam na Gardênia Azul nesta sexta-feira (8)Divulgação / Polícia Militar

Publicado 08/05/2026 10:39

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (8), uma operação na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, para combater a expansão territorial do Comando Vermelho (CV). É o segundo dia seguido que policiais militares atuam na região. De acordo com a corporação, a ocupação será por tempo indeterminado.

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Segundo a PM, criminosos oriundos da Gardênia tentam ampliar sua área de atuação por meio de confrontos contra grupos rivais em localidades de Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes.

A corporação destacou que a operação desta sexta integra um conjunto de ações estratégicas voltadas ao combate às disputas territoriais de criminosos armados, à preservação da ordem pública e ao reforço da segurança da população da Zona Sudoeste.

A ação na Gardênia conta com o emprego de um grande efetivo do Comando de Operações Especiais (COE), do Comando de Polícia Especializado (CPE) e de outras unidades subordinadas ao 2º Comando de Polícia de Área (2º CPA).

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam dentro do bairro.

Um carro comando está na localidade, equipado com drones capazes de monitorar a movimentação de criminosos.



Até o momento, não há informações sobre presos e apreensões.