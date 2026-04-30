Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro - Tomaz Silva / Agência Brasil

Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de JaneiroTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 30/04/2026 17:30 | Atualizado 30/04/2026 19:11

O governo do Rio nomeou novos titulares para a área ambiental. As mudanças fazem parte de uma nova reestruturação administrativa liderada pelo governador interino Ricardo Couto.

As mudanças abrangem a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com nomes com experiência no setor público.

Para a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, foi escolhido Rodrigo Mascarenhas, cuja nomeação foi publicada na quarta-feira (29). Procurador do Estado desde 2001, ele construiu carreira na área jurídica, com passagens por cargos estratégicos dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Mascarenhas já atuou como subprocurador-geral em dois períodos e, mais recentemente, exercia a função de procurador-chefe da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente.

Com formação acadêmica sólida, o novo secretário é mestre em Direito Constitucional pela PUC-Rio, doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra e possui pós-graduação em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Além da atuação no serviço público, também leciona na área de Direito Ambiental Constitucional na pós-graduação da PUC e é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas.

Já para a presidência do Inea, o governo nomeou a engenheira florestal Denise Rambaldi, com publicação oficial nesta quinta-feira (30). A nova dirigente tem trajetória consolidada na área ambiental e experiência dentro do próprio instituto, onde ingressou em 2011 como vice-presidente.

Durante sua atuação no órgão, Denise participou da implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), ferramenta voltada ao mapeamento e à regularização ambiental de propriedades privadas. Em 2014, passou a integrar o quadro efetivo do Inea por meio de concurso público e, posteriormente, assumiu a superintendência de Biodiversidade da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade.

Denise Rambaldi é formada em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, possui graduação em Direito pela Universidade do Grande Rio e mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal Fluminense.

As nomeações fazem parte do movimento de mudanças realizadas pelo governador interino Ricardo Couto e que mexem em diferentes áreas da administração estadual.