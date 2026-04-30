Ariane Anselmo Cortes e Ygor Dante Santos estavam esperando o primeiro filho do casal - Reprodução/Redes sociais

Ariane Anselmo Cortes e Ygor Dante Santos estavam esperando o primeiro filho do casalReprodução/Redes sociais

Publicado 30/04/2026 18:08

Rio - Familiares e amigos de Ariane Anselmo Cortes e Ygor Dante Santos afirmam que o casal foi executado por engano enquanto buscava uma encomenda para o chá revelação do filho que esperavam. Parentes acreditam que Ygor, morador de Vargem Grande, na Zona Oeste, tenha sido confundido com um miliciano por criminosos do Comando Vermelho (CV). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, ninguém foi preso.

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Ao DIA, a melhor amiga de Ariane, Sthefanie Mello, disse que ela nasceu e cresceu em Vargem Grande e nunca se envolveu com o crime. "Ela tinha o costume de ir à comunidade do Terreirão porque amava a feirinha que tinha lá. No dia do crime, que aconteceu dois dias antes do aniversário dela, Ariane comemorava a gravidez e preparava tudo para o chá do bebê", lamentou.

Sthefanie também se queixou da crueldade das circunstâncias do crime: "Como um marginal aponta uma arma para uma mulher grávida? Mais uma vítima de um sistema que não tem lei."

"Filha, mamãe vai te amar eternamente. Ygor, você foi o filho que a vida me deu, te amo preto", escreveu a mãe da vítima nas redes sociais.



O casal foi baleado diversas vezes. Um dos disparos atingiu a barriga de Ariane, o que impossibilitou a tentativa dos médicos de salvar o bebê. Grávida de seis meses, ela morreu sem saber o sexo da criança. A família foi informada posteriormente de que se tratava de um menino.



Ygor morreu no local. Ariane chegou a ser socorrida por bombeiros e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu e também morreu.



Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. Não há informações sobre o sepultamento.



Ariane era formada em Biomedicina e trabalhava como manicure. Ygor era supervisor de logística em uma empresa de e-commerce. Ela deixa um filho pequeno.