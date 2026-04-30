Cafu e Carlo Ancelotti serão homenageados pelas suas contribuições para o futebol - Reprodução

Cafu e Carlo Ancelotti serão homenageados pelas suas contribuições para o futebolReprodução

Publicado 30/04/2026 20:32



A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou, em discussão única nesta quinta-feira (30), dois projetos de resolução que concedem homenagens a nomes de destaque do futebol mundial: o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e o ex-jogador Cafu.

O texto segue agora para promulgação do presidente da Casa e posterior publicação no Diário Oficial do Legislativo.

De autoria do deputado Guilherme Schleder (PSD), o Projeto de Resolução 891/24 concede a Medalha Tiradentes — principal honraria do Parlamento fluminense — a Cafu. Revelado pelo São Paulo, o ex-lateral construiu uma carreira de destaque e é o jogador com mais partidas pela Seleção Brasileira, com 142 jogos. Ele disputou quatro Copas do Mundo e conquistou os títulos de 1994 e 2002, sendo capitão na última.

Já o técnico Carlo Ancelotti será agraciado com o Título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, conforme o Projeto de Resolução 2.268/26, apresentado pelo deputado Fred Pacheco (PL). A honraria é destinada a personalidades com serviços relevantes prestados à sociedade fluminense.

Natural da Itália, Ancelotti teve carreira como jogador antes de se consolidar como um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial. Entre os principais feitos, soma recordes em competições europeias de clubes e cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA como técnico. Em 2025, assumiu o comando da Seleção Brasileira.

Segundo os autores das propostas, as homenagens reconhecem trajetórias marcadas por atuação de destaque no esporte e projeção internacional.