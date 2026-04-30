Paulo integrava milícia que atua nas comunidades da Pontinha, Vila Capri e Fazendinha. - Reprodução

Paulo integrava milícia que atua nas comunidades da Pontinha, Vila Capri e Fazendinha. Reprodução

Publicado 30/04/2026 19:11

A Justiça condenou o miliciano Paulo Diego da Silva Macedo a 25 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de Rafael dos Santos Carvalho Pires, ocorrido em dezembro de 2018, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a decisão do Tribunal do Júri, o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. As investigações apontam que Rafael foi executado dentro de casa, enquanto estava desarmado, em uma ação que visava permitir que o grupo criminoso assumisse o controle do imóvel onde ele morava.

Ainda segundo os autos, o homicídio ocorreu na presença da mãe da vítima, o que foi destacado na sentença como um fator de agravamento da pena, diante do sofrimento causado à família. O Juízo considerou que as circunstâncias do crime extrapolam a gravidade comum desse tipo de delito.

O réu integrava uma milícia que atua nas comunidades da Pontinha, Vila Capri e Fazendinha. Conforme apurado, a execução foi realizada a mando do ex-policial militar Marcos André Rodrigues Glória Machado, apontado como líder do grupo. Outro envolvido no crime, o policial militar Maicon de Souza Ribeiro, também participou da ação.

A motivação do assassinato estaria ligada à estratégia da milícia de expulsar moradores para se apropriar de imóveis nas regiões sob seu domínio. Após o crime, a família da vítima deixou a residência.