PM e ex-PM são condenados a 19 anos de prisão Divulgação/PM
PM e ex-PM são condenados a 19 anos de prisão por homicídio ligado à milícia em Araruama
Segundo o Ministério Público, crime foi cometido a mando de líder de grupo que expulsava moradores para ocupar imóveis nas comunidades Vila Capri, Pontinha e Fazendinha
PM e ex-PM são condenados a 19 anos de prisão por homicídio ligado à milícia em Araruama
Segundo o Ministério Público, crime foi cometido a mando de líder de grupo que expulsava moradores para ocupar imóveis nas comunidades Vila Capri, Pontinha e Fazendinha
Secretária estadual anuncia retomada do restaurante popular em Cabo Frio e prevê inauguração em 2026
Rosângela Gomes vistoriou o prédio e afirmou que o Governo do Estado vai recuperar a estrutura para oferecer refeições a R$ 1 e gratuidade para idosos e pessoas com deficiência
Festa do Dia dos Professores reúne 3 mil educadores em Araruama
Programação contou com shows musicais, distribuição de lanches e momentos de confraternização
Morador em situação de rua procurado por homicídio é preso após briga em Araruama
Suspeito de 41 anos foi identificado durante abordagem policial após causar tumulto com outro morador de rua perto de um posto de combustível
Alterações no trânsito entram em vigor na Rodovia Amaral Peixoto e acesso à Orla da Pontinha em Araruama
De acordo com a secretaria, as alterações fazem parte de um estudo técnico que identificou a necessidade de reorganizar o tráfego devido ao crescimento urbano
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.