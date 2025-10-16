PM e ex-PM são condenados a 19 anos de prisão - Divulgação/PM

Publicado 16/10/2025 18:35

Araruama - A 1ª Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital obteve, na madrugada de quarta-feira (15), a condenação de um policial militar e de um ex-policial militar a 19 anos e seis meses de prisão pela morte de um homem em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), o ex-PM Marcos André Rodrigues Glória Machado, conhecido como Marcão, e o PM Maicon de Souza Ribeiro integram uma milícia que atua nas comunidades da Pontinha, Vila Capri e Fazendinha.

As investigações apontam que, no dia 9 de dezembro de 2018, Maicon invadiu a casa de uma mulher no bairro Vila Capri, acompanhado de outro homem, e atirou contra o filho da moradora, Rafael dos Santos Carvalho Pires, que morreu no local. No dia seguinte ao crime, a dona da residência abandonou o imóvel.

Ainda segundo o Ministério Público, o homicídio foi cometido a mando de Marcão, identificado como líder do grupo miliciano. O ex-policial teria orientado seus comparsas a expulsarem moradores de suas casas para que o grupo tomasse posse dos imóveis.

O MPRJ informou que interpôs recurso pedindo o aumento da pena aplicada aos condenados.