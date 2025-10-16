Festa do Dia dos Professores - Ascom

Festa do Dia dos ProfessoresAscom

Publicado 16/10/2025 16:14

Araruama - Araruama realizou nesta quarta-feira (15) uma celebração pelo Dia dos Professores no Parque de Exposições. O evento teve início às 14h e seguiu até as 20h, reunindo cerca de 3 mil profissionais da rede municipal de ensino.



A programação incluiu shows musicais, distribuição de lanches e momentos de confraternização entre os participantes.



Durante a comemoração, a secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, falou sobre a importância de reconhecer o trabalho dos educadores:



“A nossa gestão, através da Secretaria Municipal de Educação, está muito feliz porque tivemos uma tarde memorável. Shows, lanches, muito carinho, muita dignidade para os professores e essa festa se estendendo até as 20h. Viva os professores de Araruama, viva uma educação democrática e libertária, viva a nossa gestão que tem sensibilidade para favorecer esse tipo de evento e valorizar os professores do nosso município”, afirmou a secretária.



O professor Salan Veiga Lima, da Escola Municipal Professor Pedro Paulo de Bragança, em São Vicente, também participou do evento e comentou sobre a relevância da profissão:



“Ser professor é compreender que existem diversas realidades e que somos instrumentos de mudança para a sociedade”, disse.



Araruama possui atualmente 58 unidades escolares, além de 42 casas creche, 8 casas reforço e a Escola Clínica Autismo+, que integram a rede municipal de ensino.