Prefeito Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professoresAscom
O anúncio foi feito durante visita à Escola Municipal Inelda Ramos, no bairro Novo Arraial, onde o prefeito, o vice, Diego Silveira, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara e equipe, homenagearam simbolicamente os professores da rede pública cabista. Parte dos educadores da Escola Municipal Vera Felizardo, que estão atuando temporariamente na unidade, participaram do encontro.
Marcelo destacou que o objetivo do projeto é reconhecer o desempenho dos profissionais e incentivar a melhoria dos indicadores educacionais.
"Hoje é um dia muito especial para agradecer e valorizar quem dedica a vida a ensinar. A GIDE é uma forma de reconhecer o esforço e os resultados alcançados pelos nossos educadores, que fazem a diferença na formação do futuro da nossa cidade", afirmou o prefeito.
A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas de valorização do magistério que o governo municipal pretende implementar até o fim do ano. A gestão também estuda novos investimentos em infraestrutura escolar e capacitação docente, reforçando o compromisso político de ampliar os mecanismos de incentivo à categoria.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.