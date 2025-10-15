Dr Serginho, Áureo Ribeiro e Carlão - Renata Cristiane

Publicado 15/10/2025 13:25 | Atualizado 15/10/2025 13:25

Cabo Frio - Em Cabo Frio, o prefeito Dr Serginho (PL) participou de um evento de fazedores de cultura com o deputado federal Áureo Ribeiro (SD), presidente do Solidariedade, nesta terça-feira (14). Num dos encontros, que reuniu formadores de opinião e produtores culturais, Serginho e o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto, o Carlão, destacaram o apoio do parlamentar ao município por meio de emendas parlamentares e da intermediação junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e à FUNARJ.



Áureo Ribeiro mantém boa interlocução com a secretária estadual de Cultura, Danielle Barros, o que tem contribuído para avanços em projetos culturais do município cabo-friense.



A entrevista com o deputado e as autoridades locais aconteceu no auditório de um hotel na Praia do Forte. Confira no vídeo abaixo.