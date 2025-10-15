Alexandre Martins, Gutemberg Fonseca e Rodrigo Castro - Reprodução

Alexandre Martins, Gutemberg Fonseca e Rodrigo CastroReprodução

Publicado 15/10/2025 18:35 | Atualizado 15/10/2025 18:35

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), cumpriu agenda com o governo do Estado, no Rio, nesta quarta-feira (15). Um dos encontros foi com o secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, e o subsecretário estadual de Eventos, Rodrigo Castro, para tratar dos preparativos da celebração pelos 30 anos de emancipação político-administrativa do município, no mês que vem.



Segundo o secretário, a iniciativa busca integrar esforços das duas esferas de governo para oferecer à população buziana um momento de celebração marcante, com atrações culturais e artísticas.



Alexandre também foi recebido pelo secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o presidente do Inea, Renato Jordão. Entre as demandas levadas estão a emissão de licenças das obras de revitalização da Lagoa de Geribá e a documentação do processo de Regularização Fundiária Urbana.



Não menos importante foi a reunião do prefeito de Búzios com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, da qual também participou o comandante do 18º GBM (Cabo Frio), tenente-coronel Eduardo Borges. O objetivo é tirar a base da corporação de Manguinhos e transferi-la para a Marina, na RJ-102, inclusive para ter uma base náutica dos bombeiros para facilitar a assistência a embarcações.

Alexandre Martins em reunião Reprodução