Alexandre Martins, Gutemberg Fonseca e Rodrigo CastroReprodução
Segundo o secretário, a iniciativa busca integrar esforços das duas esferas de governo para oferecer à população buziana um momento de celebração marcante, com atrações culturais e artísticas.
Alexandre também foi recebido pelo secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o presidente do Inea, Renato Jordão. Entre as demandas levadas estão a emissão de licenças das obras de revitalização da Lagoa de Geribá e a documentação do processo de Regularização Fundiária Urbana.
Não menos importante foi a reunião do prefeito de Búzios com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, da qual também participou o comandante do 18º GBM (Cabo Frio), tenente-coronel Eduardo Borges. O objetivo é tirar a base da corporação de Manguinhos e transferi-la para a Marina, na RJ-102, inclusive para ter uma base náutica dos bombeiros para facilitar a assistência a embarcações.
