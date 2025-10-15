Prefeito anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação - Reprodução

Publicado 15/10/2025 18:20 | Atualizado 15/10/2025 18:20

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou, nesta quarta-feira (15), que o município está em tratativas para receber duas novas rotas aéreas diretas, operadas pelas companhias GOL e Latam, ligando São Paulo ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio. O tema foi o primeiro ponto da reunião realizada com a diretoria do terminal nesta quarta-feira (15).

Durante o encontro, também foi discutida a instalação da empresa Líder Aviação na cidade, medida que, segundo o prefeito, deve gerar empregos, movimentar a economia local e fortalecer o turismo regional.

Serginho destacou que o município tem trabalhado para criar um ambiente favorável ao investimento privado. "Como chefe do Executivo, faço questão de fomentar o desenvolvimento econômico, garantir segurança jurídica e um ambiente de negócios saudável para a chegada de novos empreendimentos", afirmou.