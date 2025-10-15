Prefeito anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação Reprodução
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Prefeito de Búzios reage a quebra-molas surpresa e pede diálogo com o DER-RJ
Segundo Alexandre Martins (REP), a empresa responsável pela obra não apresentou autorização emitida pelo município
Prefeito de Cabo Frio propõe criação de aplicativo de transporte municipal durante audiência pública
Dr Serginho (PL) se reuniu com motoristas da categoria, nesta segunda-feira (13). Objetivo foi discutir o ordenamento do serviço e apresentar propostas de melhorias
Prefeito de Cabo Frio anuncia medidas contra transporte irregular e promete audiência com motoristas de aplicativo
Durante evento com taxistas, Dr. Serginho afirmou que veículos ilegais serão apreendidos e defendeu prioridade aos profissionais locais na alta temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.