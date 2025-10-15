Obras de drenagem e duplicação na RJ-106Ascom
O serviço prevê a implantação de um sistema de drenagem pluvial, com tubulações, caixas de captação e nivelamento da pista. O objetivo é permitir o escoamento da água da chuva e eliminar os pontos de alagamento que afetam motoristas, pedestres e o comércio local.
Além da drenagem, o trecho está sendo duplicado em cerca de 500 metros, o que deve melhorar a circulação dos veículos. Durante a execução dos serviços, o tráfego funcionará no sistema siga e pare. A previsão de conclusão é de 45 dias.
O secretário de Obras, Daniel Moraes, explicou a decisão de assumir a intervenção, mesmo sendo uma rodovia estadual, pela urgência em solucionar um problema histórico.
“Essa é uma obra de grande impacto para a mobilidade urbana. A Prefeitura está agindo de forma resolutiva, colocando fim aos alagamentos e engarrafamentos, problemas que se arrastam há muitos anos. É uma ação que demonstra responsabilidade, eficiência e respeito com a população”, disse Moraes.
Com a conclusão dos trabalhos, o trecho da RJ-106 e áreas próximas terão nova infraestrutura de drenagem e pavimentação, o que deve reduzir transtornos causados pelas chuvas.
