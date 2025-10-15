Obras de drenagem e duplicação na RJ-106 - Ascom

Obras de drenagem e duplicação na RJ-106

Publicado 15/10/2025 15:25

Araruama - Araruama realiza uma intervenção de drenagem e reurbanização na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). O trecho enfrenta problemas de alagamento e retenções de trânsito há anos. Embora seja uma rodovia estadual, as obras estão sendo executadas com recursos e equipe da Prefeitura.



O serviço prevê a implantação de um sistema de drenagem pluvial, com tubulações, caixas de captação e nivelamento da pista. O objetivo é permitir o escoamento da água da chuva e eliminar os pontos de alagamento que afetam motoristas, pedestres e o comércio local.



Além da drenagem, o trecho está sendo duplicado em cerca de 500 metros, o que deve melhorar a circulação dos veículos. Durante a execução dos serviços, o tráfego funcionará no sistema siga e pare. A previsão de conclusão é de 45 dias.



O secretário de Obras, Daniel Moraes, explicou a decisão de assumir a intervenção, mesmo sendo uma rodovia estadual, pela urgência em solucionar um problema histórico.



“Essa é uma obra de grande impacto para a mobilidade urbana. A Prefeitura está agindo de forma resolutiva, colocando fim aos alagamentos e engarrafamentos, problemas que se arrastam há muitos anos. É uma ação que demonstra responsabilidade, eficiência e respeito com a população”, disse Moraes.



Com a conclusão dos trabalhos, o trecho da RJ-106 e áreas próximas terão nova infraestrutura de drenagem e pavimentação, o que deve reduzir transtornos causados pelas chuvas.