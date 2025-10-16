Obras - Ascom

Publicado 16/10/2025 14:29

Araruama - A Secretaria Municipal de Transportes de Araruama informou que, a partir desta quinta-feira (16), entram em vigor mudanças no trânsito na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em frente ao McDonald’s, e no acesso à Orla da Pontinha.



De acordo com a secretaria, as alterações fazem parte de um estudo técnico que identificou a necessidade de reorganizar o tráfego devido ao crescimento urbano, à instalação de novos empreendimentos na região e ao aumento do fluxo de veículos.



O secretário Arídio Martins Filho afirmou que o planejamento visa o funcionamento do trânsito local e a segurança de motoristas e pedestres. Equipes de trânsito estarão no local para orientar os condutores nos primeiros dias de adaptação. A secretaria orienta atenção à nova sinalização vertical e horizontal.



Principais mudanças



1- Nova pista de desaceleração

Foi implantada uma faixa de desaceleração para motoristas que trafegam pela Rodovia Amaral Peixoto, permitindo acesso direto ao estacionamento e drive-thru do McDonald’s e à Orla da Pontinha.

2- Acesso à Orla da Pontinha

O acesso passa a ser feito pela Avenida Araruama, em frente ao McDonald’s. Seguindo em direção à Pontinha, a via passa a se chamar Rua Narciso Lovato.

3- Rua Eurico Gaspar Dutra

O primeiro quarteirão da Rua Eurico Gaspar Dutra terá sentido único.

4- Mudança de sentido para saída da Pontinha

- Motoristas que saem da Pontinha pela Rua Eurico Gaspar Dutra devem entrar na Rua das Casuarinas, virar à esquerda na Rua Flamboyants, que passa a ter mão única. Da Rua Flamboyants, os condutores podem virar à direita para acessar a Rodovia Amaral Peixoto ou à esquerda para acessar a Avenida Araruama / Rua Narciso Lovato, retornando ao estacionamento do McDonald’s e à Orla da Pontinha.

- Rotas alternativas

- Motoristas que perderem a entrada inicial devem entrar na Rua dos Oitis, virar à primeira à direita na Rua das Casuarinas e seguir por uma das opções: virar à direita na Rua Flamboyants e depois à esquerda na Avenida Araruama; ou virar à esquerda na Rua Flamboyants e depois à direita na Rua dos Eucaliptos.