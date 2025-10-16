118ª DP - Reprodução

Publicado 16/10/2025 14:36

Araruama - Um homem em situação de rua, procurado pela Justiça por homicídio, foi preso na noite de quarta-feira (15) em Araruama, após se envolver em uma briga nas proximidades de um posto de combustível, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Parque Hotel.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento de rotina quando flagraram dois homens em situação de rua discutindo e causando tumulto perto do posto Ponto Com. Durante a abordagem, os policiais verificaram que um dos envolvidos, identificado como R. M. D. F., de 41 anos, tinha mandado de prisão em aberto por homicídio (Art. 121 do Código Penal).

O mandado foi expedido pela Justiça de Minas Gerais. Após a confirmação, o homem foi levado para a delegacia de Araruama, onde permanece preso à disposição da Justiça.