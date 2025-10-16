118ª DP Reprodução
Morador em situação de rua procurado por homicídio é preso após briga em Araruama
Suspeito de 41 anos foi identificado durante abordagem policial após causar tumulto com outro morador de rua perto de um posto de combustível
Morador em situação de rua procurado por homicídio é preso após briga em Araruama
Suspeito de 41 anos foi identificado durante abordagem policial após causar tumulto com outro morador de rua perto de um posto de combustível
Alterações no trânsito entram em vigor na Rodovia Amaral Peixoto e acesso à Orla da Pontinha em Araruama
De acordo com a secretaria, as alterações fazem parte de um estudo técnico que identificou a necessidade de reorganizar o tráfego devido ao crescimento urbano
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Obras de drenagem e duplicação na RJ-106 devem reduzir trânsito e alagamentos em Araruama
Com a conclusão dos trabalhos, o trecho da RJ-106 e áreas próximas terão nova infraestrutura de drenagem e pavimentação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.