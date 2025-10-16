Bárbara Barrozo, Hugo Neto, Rosângela Gomes e Aline Forasteiro - Renata Cristiane

Bárbara Barrozo, Hugo Neto, Rosângela Gomes e Aline ForasteiroRenata Cristiane

Publicado 16/10/2025 18:24 | Atualizado 16/10/2025 18:25

Cabo Frio - A secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, esteve em Cabo Frio nesta quinta-feira (16) vistoriando as instalações do restaurante popular, equipamento público que nunca chegou a funcionar no município.



Segundo Rosângela, o objetivo da visita é retomar o projeto e garantir que o restaurante - que irá se chamar "Restaurante do Povo" - seja finalmente entregue à população. Apesar do prédio estar parcialmente deteriorado, a secretária afirmou que a estrutura ainda pode ser reaproveitada.



De acordo com Hugo Neto, diretor executivo da Secretaria, o projeto de recuperação já está pronto e há expectativa de início das obras em dezembro. A previsão é que o restaurante seja inaugurado em 2026, oferecendo refeições a R$ 1. Serão servidos café da manhã, almoço e jantar. Detalhe: pessoas idosas e PCDs terão gratuidade.



A visita contou ainda com a presença da subsecretária de Desenvolvimento Social, Aline Forasteiro, e da superintendente LGBTQI+ de Cabo Frio, Bárbara Barrozo, além da equipe técnica da secretaria.



Rosângela também adiantou que o Governo do Estado estuda a criação de um Centro de Direitos Humanos para ser instalado em Cabo Frio, reforçando o compromisso com políticas sociais e de inclusão.



Confira abaixo entrevista completa com a secretária estadual Rosângela Gomes, que falou sobre os planos e os próximos passos do projeto.