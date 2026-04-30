Agentes da 21 °DP prenderam o homem em Santa Cruz na Zona Oeste do Rio. - Divulgação PCRJ

Agentes da 21 °DP prenderam o homem em Santa Cruz na Zona Oeste do Rio.Divulgação PCRJ

Publicado 30/04/2026 18:05 | Atualizado 30/04/2026 19:08

Um homem foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 3 anos, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A ação foi realizada por policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso), que cumpriram um mandado de prisão condenatório contra o acusado, nesta quarta-feira (29).

De acordo com as investigações, o criminoso se aproveitava da proximidade familiar com a vítima para cometer abusos sexuais frequentes. Os agentes conseguiram localizar o homem e efetuar a prisão.

Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.