Agentes da 21 °DP prenderam o homem em Santa Cruz na Zona Oeste do Rio.Divulgação PCRJ
Homem é preso por estuprar uma criança de 3 anos em Santa Cruz
De acordo com a policia civil o criminoso se aproveitava da proximidade familiar com a vítima para cometer abusos sexuais frequentes
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