Marcos Vinicius de Lima Bazílio, conhecido como "MV", é preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) durante a Operação Torniquete, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. - Divulgação

Marcos Vinicius de Lima Bazílio, conhecido como "MV", é preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) durante a Operação Torniquete, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.Divulgação

Publicado 30/04/2026 18:55

Marcos Vinicius de Lima Bazílio, conhecido como 'MV', dono de uma extensa ficha criminal com 64 anotações, foi preso quarta-feira (29), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Agentes o localizaram na Avenida George Savalla, onde realizaram a abordagem e cumpriram o mandado de prisão.

Ele é apontado pelas investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) como um dos principais articuladores de roubos de carga na Baixada Fluminense.

Entre as anotações criminais de Marcos Vinicius, 40 são roubos diversos, além de registros por envolvimento com tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e outras práticas ilícitas. Segundo a polícia, a vida criminal de 'MV' teve início em 2012.

