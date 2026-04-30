O responsável pela residência não estava no momento da operação - Divulgação / Enel Rio

O responsável pela residência não estava no momento da operaçãoDivulgação / Enel Rio

Publicado 30/04/2026 17:22

Uma ligação clandestina de energia que abastecia uma casa utilizada como estufa para o cultivo de maconha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi desmantelada pela Enel Distribuição Rio, com apoio de agentes da 126ª DP (Cabo Frio), O caso aconteceu na quarta-feira (29).

No local, as equipes identificaram que o imóvel operava uma plantação de cannabis sativa com uso intensivo de energia elétrica desviada de forma irregular, popularmente conhecida como 'gato'. A ligação clandestina foi desfeita imediatamente e técnicos da concessionária instalaram um medidor regular no poste da rede, interrompendo o fornecimento ilegal.

De acordo com a polícia, o responsável pela residência não estava no momento da operação, mas será notificado e poderá responder tanto pelo cultivo ilegal da planta quanto pelo crime de furto de energia. A ocorrência foi registrada na delegacia da região, que dará continuidade às investigações.

A legislação brasileira prevê pena de um a quatro anos de reclusão para o crime de furto de energia. Em casos que envolvem estruturas como cabos de energia ou redes de telecomunicação, a punição pode chegar a até oito anos de prisão, além da obrigatoriedade de ressarcimento pelos valores não pagos durante o período da irregularidade.