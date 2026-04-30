Shakira posando em frente ao Pão de Açúcar - Reprodução / Instagram

Shakira posando em frente ao Pão de AçúcarReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 21:58

O Consulado dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta de segurança voltado a cidadãos americanos que pretendem participar do megashow da cantora Shakira , que acontece neste sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O evento integra o projeto Todo Mundo no Rio e deve atrair mais de dois milhões de pessoas, transformando a orla em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo.

No comunicado, o Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro chama atenção para os riscos associados a grandes aglomerações, classificadas como potencialmente imprevisíveis. A orientação é que o público mantenha atenção constante ao ambiente, evitando distrações e adotando medidas preventivas para reduzir vulnerabilidades durante o evento.

Entre as principais recomendações está não exibir objetos de valor, como celulares, joias e passaportes, prática que pode aumentar o risco de furtos. O órgão também alerta para a importância de vigiar alimentos e bebidas o tempo todo, evitando qualquer tipo de contaminação ou adulteração.

Outro ponto destacado é a necessidade de planejamento prévio. Os visitantes devem identificar rotas de saída da região com antecedência, especialmente diante da expectativa de grande fluxo de pessoas. Também é recomendado estabelecer um plano de contingência para casos de separação de amigos ou familiares, incluindo pontos de encontro previamente definidos.

A mobilidade urbana também entra no pacote de orientações. O consulado sugere que o público organize o deslocamento com antecedência, priorizando meios de transporte confiáveis e evitando improvisos de última hora. Além disso, é fundamental ter em mãos o endereço da hospedagem e compartilhá-lo com um contato de emergência.

O alerta ainda recomenda que cidadãos americanos se registrem em sistemas oficiais de monitoramento e comunicação do governo dos Estados Unidos, permitindo o recebimento de atualizações em tempo real sobre segurança durante a permanência no Brasil.