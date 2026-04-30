Shakira posando em frente ao Pão de AçúcarReprodução / Instagram
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Órgão orienta público sobre riscos de grandes multidões e reforça cuidados para evento que deve reunir mais de 2 milhões de pessoas no Rio
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