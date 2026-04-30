A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos números registrados no estado. Em 2025, foram contabilizadas 29.580 vítimas de acidentes de trânsito no Rio de Janeiro. - Divulgação Detran

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos números registrados no estado. Em 2025, foram contabilizadas 29.580 vítimas de acidentes de trânsito no Rio de Janeiro.Divulgação Detran

Publicado 30/04/2026 19:59 | Atualizado 30/04/2026 20:31

O Detran-RJ inicia, na próxima segunda-feira (4), a campanha Maio Amarelo 2026 com o lema 'No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas'. A ação faz parte de um movimento internacional de conscientização sobre segurança no trânsito para chamar a atenção da população.



Em 2025, foram registradas no estado do Rio 29.580 vítimas de acidentes de trânsito. Deste total, 2.375 morreram e outras 27.205 ficaram feridas. Os dados apontam que a maior incidência ocorre entre homens, na faixa etária dos 18 aos 39 anos, com destaque para ocorrências fatais envolvendo motociclistas.

Entre as atividades programadas estão a iluminação de pontos turísticos, como o Cristo Redentor, ações educativas em rodovias e na Ponte Rio-Niterói, além de iniciativas em escolas e bares. Também serão utilizados simuladores de acidentes para demonstrar os riscos de comportamentos imprudentes no trânsito.



A campanha do Detran RJ é feita em parceria com o Instituto de Traumato Ortopedia (Into), a CET-Rio, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outras instituições.

