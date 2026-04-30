Shakira faz aparição relâmpago para os fãsReprodução / Redes sociais

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A passagem de Shakira pelo Rio já começou a transformar Copacabana em um verdadeiro ponto de peregrinação de fãs. Na tarde desta quinta-feira (30), a artista apareceu na varanda do hotel Copacabana Palace, sorridente, vestindo um vestido amarelo, e acenou para a multidão que se aglomera no local desde sua chegada à cidade. Entre beijos e gestos de carinho, a cantora elevou ainda mais a expectativa para o megashow gratuito marcado para este sábado (2), na Praia de Copacabana.
Veja o vídeo:


Desde a manhã de quarta-feira (29), quando desembarcou no Rio, admiradores ocupam a porta do hotel com cartazes, celulares e muita ansiedade para ver de perto a estrela internacional. A movimentação cresce a cada hora e reúne fãs de diferentes partes do Brasil e também do exterior.

Entre os presentes, grupos vindos de países vizinhos chamam atenção. Fãs da Colômbia, país natal da cantora, e do Uruguai transformaram o local em uma grande celebração multicultural. A jornalista uruguaia Marcela Demora, de 29 anos, contou que já assistiu a diversos shows da artista e que o reencontro com amigos estrangeiros no Rio aconteceu por acaso. Já o colombiano Franklin Perez, de 36 anos, afirmou que esta será a sétima vez que verá a cantora ao vivo e não escondeu a empolgação: a expectativa, segundo ele, é para “o melhor show do mundo”.

Os admiradores também entraram no clima da apresentação com produções especiais inspiradas na cantora, incluindo roupas, acessórios e até unhas temáticas. Durante a estadia, aproveitaram ainda para conhecer pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor, além de curtir a orla e o clima carioca.

O show de Shakira promete ser um dos maiores já realizados na cidade, com público estimado em mais de 2 milhões de pessoas. A apresentação deve começar entre 21h30 e 21h45 e contará também com sets dos DJs Vintage Culture e DJ Maz. Para garantir a segurança, um esquema especial com cerca de 8 mil agentes foi montado, envolvendo forças de segurança e equipes de apoio.

Enquanto o sábado não chega, cada aparição da cantora, como a desta quinta-feira, reforça o clima de euforia que já toma conta de Copacabana.