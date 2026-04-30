Julia de Lara Prata ao lado da sua companheira Pandora - Reprodução/ Redes sociais

Julia de Lara Prata ao lado da sua companheira PandoraReprodução/ Redes sociais

Publicado 30/04/2026 22:47 | Atualizado 30/04/2026 23:07

Júlia recebia tratamento em um hospital especializado em queimaduras no Rio de Janeiro. Ela estava no veículo ao lado do marido, Brendon Teodoro Marinato, de 29 anos, sargento do Exército, que chegou a ser resgatado, mas morreu horas depois.

O casal estava acompanhado da cadela Pandora, que sofreu queimaduras nas patas, mas sobreviveu. Segundo familiares, Júlia era natural de Mato Grosso do Sul e vivia há cerca de cinco meses em Resende, no Sul Fluminense.

O acidente aconteceu quando uma carreta bitrem que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP) perdeu o controle, colidiu na mureta central da pista e tombou. Houve uma explosão de grandes proporções, que rapidamente espalhou chamas pela rodovia e atingiu outros veículos que passavam pelo local.

Além de Júlia e Brendon, morreram no acidente o casal Yasmin Emily e Jhonatan Wisley e Igor Buscariollo, motorista da carreta. Outras pessoas ficaram feridas, algumas com queimaduras graves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia no sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil e pela própria PRF, que apuram as circunstâncias da perda de direção e a dinâmica da explosão.

