Julia de Lara Prata ao lado da sua companheira PandoraReprodução/ Redes sociais

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Subiu para cinco o número de mortos do acidente provocado pela explosão de uma carreta carregada com gás na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no dia 19 deste mês. Morreu nesta quinta-feira (30) Júlia de Lara Prata, que estava internada em estado grave.
Júlia recebia tratamento em um hospital especializado em queimaduras no Rio de Janeiro. Ela estava no veículo ao lado do marido, Brendon Teodoro Marinato, de 29 anos, sargento do Exército, que chegou a ser resgatado, mas morreu horas depois.
O casal estava acompanhado da cadela Pandora, que sofreu queimaduras nas patas, mas sobreviveu. Segundo familiares, Júlia era natural de Mato Grosso do Sul e vivia há cerca de cinco meses em Resende, no Sul Fluminense.
O acidente aconteceu quando uma carreta bitrem que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP) perdeu o controle, colidiu na mureta central da pista e tombou. Houve uma explosão de grandes proporções, que rapidamente espalhou chamas pela rodovia e atingiu outros veículos que passavam pelo local.
Além de Júlia e Brendon, morreram no acidente o casal Yasmin Emily e Jhonatan Wisley e Igor Buscariollo, motorista da carreta. Outras pessoas ficaram feridas, algumas com queimaduras graves.
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o caminhão tomba e explode segundos depois, provocando um cenário de destruição. Carros foram consumidos pelo fogo e equipes de resgate precisaram atuar rapidamente para conter as chamas e socorrer as vítimas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia no sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil e pela própria PRF, que apuram as circunstâncias da perda de direção e a dinâmica da explosão.