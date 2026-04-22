Caminhão explodiu depois que perdeu o controle na Via DutraReprodução / Redes Sociais
Nas imagens, é possível ver que a carreta perdeu o controle após uma curva, tombou, bateu na mureta central e explodiu em poucos segundos. O gás e as chamas se espalharam rapidamente.
Um carro branco, que trafegava à frente do caminhão, escapou por pouco da explosão. No sentido contrário, diversos veículos, incluindo outro caminhão que aparentemente também transportava combustível, foram atingidos.
Câmera de segurança flagra momento da explosão de caminhão-tanque na Via Dutra, no último domingo (19).— Jornal O Dia (@jornalodia) April 22, 2026
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O motorista do caminhão e a passageira da moto morreram no local. Um homem de 25 anos, que teve 97% do corpo queimado, foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou a prefeitura do município.
Outra vítima foi identificada como o 2º Sargento Brendon Teodoro Marinato, monitor do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Nas redes sociais, a academia lamentou a morte de Brendon.
Além dos mortos, diversas pessoas também ficaram feridas. No HSJB, um paciente, de 42 anos, que sofreu traumatismo craniano e fratura de fêmur, passou por cirurgia e segue internado no CTI, em estado estável e consciente. Ele aguarda programação para nova intervenção cirúrgica.
Mais um paciente, de 19 anos, que teve ferimentos na perna esquerda, passou por cirurgia para a remoção dos estilhaços e já recebeu alta, com orientações para continuidade do tratamento em casa.
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