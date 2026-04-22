Caminhão explodiu depois que perdeu o controle na Via DutraReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Rio - Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que um caminhão que transportava Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tombou e explodiu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, no Sul Fluminense, no último domingo (19). Ao menos quatro pessoas morreram no acidente.

Nas imagens, é possível ver que a carreta perdeu o controle após uma curva, tombou, bateu na mureta central e explodiu em poucos segundos. O gás e as chamas se espalharam rapidamente.

Um carro branco, que trafegava à frente do caminhão, escapou por pouco da explosão. No sentido contrário, diversos veículos, incluindo outro caminhão que aparentemente também transportava combustível, foram atingidos.
Veja o vídeo:
Segundo a concessionária CCR RioSP, que administra a via, as equipes foram acionadas por volta de 14h55 para o acidente ocorrido no km 273, na pista sentido Rio de Janeiro. A empresa informou que a ocorrência envolveu, além do caminhão-tanque, três carros totalmente queimados e uma motocicleta destruída.

O motorista do caminhão e a passageira da moto morreram no local. Um homem de 25 anos, que teve 97% do corpo queimado, foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou a prefeitura do município.

Outra vítima foi identificada como o 2º Sargento Brendon Teodoro Marinato, monitor do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Nas redes sociais, a academia lamentou a morte de Brendon.

Além dos mortos, diversas pessoas também ficaram feridas. No HSJB, um paciente, de 42 anos, que sofreu traumatismo craniano e fratura de fêmur, passou por cirurgia e segue internado no CTI, em estado estável e consciente. Ele aguarda programação para nova intervenção cirúrgica.

Mais um paciente, de 19 anos, que teve ferimentos na perna esquerda, passou por cirurgia para a remoção dos estilhaços e já recebeu alta, com orientações para continuidade do tratamento em casa.