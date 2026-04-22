Caminhão explodiu depois que perdeu o controle na Via Dutra - Reprodução / Redes Sociais

Caminhão explodiu depois que perdeu o controle na Via DutraReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/04/2026 14:57 | Atualizado 22/04/2026 16:05





Nas imagens, é possível ver que a carreta perdeu o controle após uma curva, tombou, bateu na mureta central e explodiu em poucos segundos. O gás e as chamas se espalharam rapidamente.



Um carro branco, que trafegava à frente do caminhão, escapou por pouco da explosão. No sentido contrário, diversos veículos, incluindo outro caminhão que aparentemente também transportava combustível, foram atingidos. Rio - Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que um caminhão que transportava Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tombou e explodiu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) , na altura de Barra Mansa, no Sul Fluminense, no último domingo (19). Ao menos quatro pessoas morreram no acidente.Nas imagens, é possível ver que a carreta perdeu o controle após uma curva, tombou, bateu na mureta central e explodiu em poucos segundos. O gás e as chamas se espalharam rapidamente.Um carro branco, que trafegava à frente do caminhão, escapou por pouco da explosão. No sentido contrário, diversos veículos, incluindo outro caminhão que aparentemente também transportava combustível, foram atingidos.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagra momento da explosão de caminhão-tanque na Via Dutra, no último domingo (19).



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/cUkFjtNBsi — Jornal O Dia (@jornalodia) April 22, 2026

Segundo a concessionária CCR RioSP, que administra a via, as equipes foram acionadas por volta de 14h55 para o acidente ocorrido no km 273, na pista sentido Rio de Janeiro. A empresa informou que a ocorrência envolveu, além do caminhão-tanque, três carros totalmente queimados e uma motocicleta destruída.



O motorista do caminhão e a passageira da moto morreram no local. Um homem de 25 anos, que teve 97% do corpo queimado, foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou a prefeitura do município.



Outra vítima foi identificada como o 2º Sargento Brendon Teodoro Marinato, monitor do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Nas redes sociais, a academia lamentou a morte de Brendon.



Além dos mortos, diversas pessoas também ficaram feridas. No HSJB, um paciente, de 42 anos, que sofreu traumatismo craniano e fratura de fêmur, passou por cirurgia e segue internado no CTI, em estado estável e consciente. Ele aguarda programação para nova intervenção cirúrgica.



Mais um paciente, de 19 anos, que teve ferimentos na perna esquerda, passou por cirurgia para a remoção dos estilhaços e já recebeu alta, com orientações para continuidade do tratamento em casa.

