Publicado 23/04/2026 00:00

Israel completa 78 anos como única democracia plena do Oriente Médio, cercada de regimes autoritários, construída sobre deserto e memória do Holocausto. A existência do Estado expõe um modelo em que resiliência vira infraestrutura e deslegitimação externa, política de rotina.

CCJ aprova admissibilidade das PECs que encerram a escala 6x1 e reduzem jornada para 36h. Em paralelo, Planalto envia PL de urgência com corte para 40h. A discussão é legítima e antiga, mas comprimi-la em ano eleitoral expõe um modelo em que pauta trabalhista vira ativo de campanha.